Гнабри попал в заявку «Баварии» впервые за три месяца

Вингер «Баварии» Серж Гнабри может появиться на поле впервые в 2024 году.

28-летний футболист не играл с начала декабря прошлого года из-за травмы, полученной в матче Бундеслиги против франкфуртского «Айнтрахта» (1:5). Сегодняшнюю встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» игрок начинает на скамейке запасных – он появился в заявке команды Томаса Тухеля впервые за три месяца.

Серж Гнабри принял участие в 22 матчах «Баварии» в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами.

Следить за ходом поединка «Бавария» – «Лацио» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции. Первая встреча противостояния осталась за римлянами – 1:0.