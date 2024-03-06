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Кейн лишь дважды в карьере забивал больше голов за сезон, чем в нынешней кампании

06 Марта 2024 • 00:35 Комментировать
Бавария
3:0
Лацио
окончен

Форвард «Баварии» Гарри Кейн сделал очередные шаги на пути к личному рекорду по голам.

Англичанин дважды поразил ворота «Лацио», отличившись на 38-й и 66-й минутах ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В активе Кейна теперь 33 забитых мяча за «Баварию» в текущей кампании во всех соревнованиях. Только дважды – в сезонах-2016/17 (35 голов) и 2017/18 (41 гол) – нападающий забивал ещё больше. У звезды мюнхенцев есть реальные шансы обновить личный рекорд, ведь до завершения текущего сезона ещё почти три месяца.

Любопытно, что Гарри Кейн уже превзошёл свой результат по итогам прошлой кампании (32 гола), проведя на 16 игр меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

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