«Бавария» в пятый раз кряду дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов

Футболисты «Баварии» оказались сильнее игроков «Лацио» в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Подопечные Томаса Тухеля на своём поле разгромили римлян со счётом 3:0.

Голами в составе мюнхенского клуба отметились полузащитник Томас Мюллер и нападающий Гарри Кейн, записавший на свой счёт два мяча.

В первом матче «Лацио» обыграл «Баварию» со счётом 1:0. Таким образом, «Бавария» в пятый раз подряд дошла как минимум до четвертьфинала турнира. В последний раз мюнхенцы не преодолевали 1/8 финала в 2019 году, когда по сумме двухматчевого противостояния проиграли «Ливерпулю».