Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Атмосфера будет адской»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал, что думает о предстоящей встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Гол 34-летнего капитана римлян позволил команде добыть победу в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). 5 марта в Мюнхене пройдёт ответный поединок.

«Нас ждёт грандиозный матч. Если вы хотите переписать историю, если хотите, чтобы вас запомнили, то лёгких путей нет. Мы сможем обыграть такую сильную команду только общими усилиями. Думаю, ключом к победе в первом матче стало то, что все выполнили заготовленное на тренировках, все показали максимум. Мы знаем, что нас ждёт завтра, атмосфера на стадионе будет адской. Мы играем ради истории», – цитирует Bayern & Germany Иммобиле.