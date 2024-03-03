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​Эксперты оценили шансы «Баварии» на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

03 Марта 2024 • 11:47 Комментировать
Бавария
...
Лацио
1 1.25 X 6.10 2 12.50
05.03 23:00

Во вторник, 5 марта 2024 года, состоятся два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в одном из которых «Бавария» примет на своём поле «Лацио». Эксперты букмекерских контор оценили шансы команд на победу в предстоящем матче, а также на выход в следующий этап Лиги чемпионов.

По мнению экспертов «Бавария» является явным фаворитом матча. Хозяева поля одержат победу с вероятностью в 76,6%, а вот победа футболистов «Лацио» оценена в 7,9%. Ничейный исход матча возможен с вероятностью в 15,5%.

Шансы на проход в следующий этап Лиги чемпионов:

- «Бавария» – примерно 71,7%;

- «Лацио» – приблизительно 28,3%.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «Лацио» со счётом 1:0. Не пропустите бесплатную трансляцию матча «Бавария» – «Лацио» на нашем спортивном портале.


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