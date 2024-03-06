Только один англичанин опережает Кейна по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн уже в скором времени может стать лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди англичан.

30-летний футболист отметился дублем в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио», достигнув показателя в 27 забитых мячей в рамках турнира за всю карьеру. Как сообщает Opta, Уэйн Руни – единственный английский игрок, опережающий Кейна по голам в самом престижном еврокубке. В активе знаменитого экс-форварда «Манчестер Юнайтед» 30 взятий ворот.

Гарри Кейн получит возможность улучшить свой показатель уже в текущем сезоне – «Бавария» одолела «Лацио» по сумме двух встреч и сыграет в четвертьфинале.