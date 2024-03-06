​Невин: «Манчестер Сити» вытёр бы пол такой «Баварией»

Бывший вингер лондонского «Челси» и сборной Шотландии Пэт Невин не впечатлен формой «Баварии», несмотря на то, что мюнхенский клуб обыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Лацио» и вошёл в список лучших восьми клубов Европы. По мнению Невина, если «Бавария» попадёт на «Манчестер Сити», то ей, мягко говоря, не поздоровится.

- Чего-то этой «Баварии» все равно не хватает. В прошлом мы всегда смотрели на нее как на претендента на победу в Лиге чемпионов. Но сейчас, сравнивая ее с «Манчестер Сити», понимаешь, что «Манчестер Сити» вытрет «Баварией» пол, вообще без проблем и без вопросов, - цитирует слова Невина BBC Sport.