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​Невин: «Манчестер Сити» вытёр бы пол такой «Баварией»

06 Марта 2024 • 02:30 Комментировать (1)
Бавария
3:0
Лацио

Бывший вингер лондонского «Челси» и сборной Шотландии Пэт Невин не впечатлен формой «Баварии», несмотря на то, что мюнхенский клуб обыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Лацио» и вошёл в список лучших восьми клубов Европы. По мнению Невина, если «Бавария» попадёт на «Манчестер Сити», то ей, мягко говоря, не поздоровится.

- Чего-то этой «Баварии» все равно не хватает. В прошлом мы всегда смотрели на нее как на претендента на победу в Лиге чемпионов. Но сейчас, сравнивая ее с «Манчестер Сити», понимаешь, что «Манчестер Сити» вытрет «Баварией» пол, вообще без проблем и без вопросов, - цитирует слова Невина BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Пэт Невин ещё теги

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Arjen10
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