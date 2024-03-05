Директор «Баварии» высказался о возможном увольнении Тухеля в случае вылета от «Лацио»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о вероятном досрочном уходе Томаса Тухеля из клуба.

Рулевой покинет свой пост по окончании сезона, о чём клуб объявил официально в прошлом месяце. Если верить слухам, руководство «Баварии» может отправить Тухеля в отставку, не дожидаясь завершения кампании, если команда не сумеет пройти «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива (1:0), а ответный матч проходит в Мюнхене в эти минуты.

«Мы даже не думаем о таком сценарии, – отвечает Фройнд на вопрос о возможном увольнении Тухеля в случае сегодняшнего вылета. – Сейчас мы полностью сосредоточены на игре», – приводит инсайдер Фабрицио Романо предматчевые высказывания функционера.