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​Тухель: «Лацио» - достойный соперник»

06 Марта 2024 • 03:56 Комментировать
Бавария
3:0
Лацио

Римский «Лацио» неудачно съездил в Мюнхен, проиграв там со счетом 0:3 «Баварии». Утешить соперника решил наставник «Баварии» Томас Тухель - он заявил, что римляне достойно смотрелись в качестве соперника.

- Это был непростой матч против итальянской команды, которая знает толк в обороне. Нам нужны были два гола и мы забили их, даже больше. Мне понравилось, что команда была сконцентрирована всю игру, позиционирование на поле и отношение игроков к делу также были похвальными, - цитирует слова Тухеля cittaceleste.it.

Мюнхенский клуб вышел в четвертьфинал самого престижного клубного турнира футбольной Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Томас Тухель

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