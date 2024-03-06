Кейн впервые забил в плей-офф Лиги чемпионов на домашнем стадионе

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0, второй тайм).

Эти голы стали для 30-летнего нападающего 48-м и 49-м в Лиге чемпионов соответственно. Примечательно, что англичанин впервые отличился в плей-офф турнира в матче на домашнем стадионе.

Кейн выступает за мюнхенский клуб с прошлого лета, перейдя из лондонского «Тоттенхэма». Сумма сделки составила 100 миллионов евро, сумма может увеличиться за счёт удачного выступления форварда в стане «Баварии».

В нынешнем сезоне Кейн провёл во всех турнирах 32 матча, забил 33 гола и сделал восемь результативных передач.