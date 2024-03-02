Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Тухеля могут уволить из «Баварии» - названо условие

02 Марта 2024 • 18:02 Комментировать
Бавария
...
Лацио
05.03 23:00

В пятницу «Бавария» снова разочаровала фанатов – матч Бундеслиги против «Фрайбурга» завершился со счётом 2:2. Как следствие, по итогам тура отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» может вырасти до 10 очков.

Как сообщает немецкий Sky, Тухель будет готовить команду к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Если «Бавария» не пройдёт в четвертьфинал и вылетит, то Тухеля немедленно могут уволить.

Ранее «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель уйдёт из клуба по завершению сезона. В случае провала в Лиге чемпионов расставание может случиться раньше.

Матч «Бавария» - «Лацио» пройдёт во вторник, 5 марта. Мюнхенцам придётся отыгрываться – в Риме они проиграли 0:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

Новости по матчу

29 Февраля
17:57
​УЕФА наказал «Баварию»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
80 мин
Дармштадт Дармштадт
Аугсбург Аугсбург
0
5
2.48 3.40 2.70
Видео
80 мин
Хайденхайм Хайденхайм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1
2
2.65 3.35 2.50
Видео
80 мин
Унион Берлин Унион Берлин
Боруссия Д Боруссия Д
0
1
3.70 3.65 1.91
Видео
80 мин
Майнц Майнц
Боруссия М Боруссия М
1
1
1.92 3.60 3.70
Видео
80 мин
Бохум Бохум
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
3
4.90 4.10 1.60
Видео
02.03.24 в 20:30
Вольфсбург Вольфсбург
Штутгарт Штутгарт
3.20 3.55 2.09
Видео
03.03.24 в 17:30
Кёльн Кёльн
Байер Л Байер Л
7.00 4.80 1.39
Видео
03.03.24 в 19:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер Вердер
1.90 3.80 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
18:06 · Германия. Бундеслига
Гримальдо высказался о работе под руководством Хаби Алонсо 1
18:02 · Германия. Бундеслига
​Тухеля могут уволить из «Баварии» - названо условие
17:00 · Германия. Бундеслига
«Унион» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
15:15 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд нацелилась на форварда «Милана»
15:09 · Германия. Бундеслига
Гримальдо поделился ожиданиями от чемпионской гонки с «Баварией»
14:59 · Германия. Бундеслига
​Только одна команд из топ-5 лиг Европы ещё не проводила «сухих» матчей в сезоне
14:14 · Германия. Бундеслига
Тель должен выйти в стартовом составе на матч с «Лацио»
13:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продлила контракт с Дайером официально
12:57 · Германия. Бундеслига
Тухеля не уволят до матча с «Лацио»
12:45 · Германия. Бундеслига
Дайер оценил свои шансы остаться в «Баварии»
12:05 · Германия. Бундеслига
Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом Киммиха
11:48 · Германия. Бундеслига
Дайер оценил шансы «Баварии» на титул
11:22 · Германия. Бундеслига
Фройнд – о ничье «Баварии» с «Фрайбургом»: «Мы очень разочарованы»
09:57 · Германия. Бундеслига
Анчелотти ответил на вопрос о трансфере Дэвиса в «Реал»
04:09 · Германия. Бундеслига
​Чемпион мира близок к разводу с супругой - она продала его медаль и футболку с финала ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем