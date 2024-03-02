​Тухеля могут уволить из «Баварии» - названо условие

В пятницу «Бавария» снова разочаровала фанатов – матч Бундеслиги против «Фрайбурга» завершился со счётом 2:2. Как следствие, по итогам тура отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» может вырасти до 10 очков.

Как сообщает немецкий Sky, Тухель будет готовить команду к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Если «Бавария» не пройдёт в четвертьфинал и вылетит, то Тухеля немедленно могут уволить.

Ранее «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель уйдёт из клуба по завершению сезона. В случае провала в Лиге чемпионов расставание может случиться раньше.

Матч «Бавария» - «Лацио» пройдёт во вторник, 5 марта. Мюнхенцам придётся отыгрываться – в Риме они проиграли 0:1.