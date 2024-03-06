Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мусиала установил рекорд в Лиге чемпионов

06 Марта 2024 • 16:11 Комментировать
Бавария
3:0
Лацио

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала стал обладателем нового рекорда в Лиге чемпионов.

Минувший матч «Баварии» против «Лацио» стал уже 30-м для 21-летнего футболиста в рамках Лиги чемпионов. Таким образом, Мусиала стал самым молодым немецким игроком, достигшим такой отметки в самом престижном клубном европейском турнире.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась крупной победой «Баварии» над «Лацио» со счетом 3:0. Данный результат позволил мюнхенцам выйти в четвертьфинал турнира.

В текущем сезоне Мусиала сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
14:29
​Уткин впечатлён «Баварией»: «И вот эта команда отстаёт от лидера Бундеслиги на 10 очков?»
12:40
Дублирующий Мбаппе, бальзам «Баварии», Нойер на пороге абсолютного рекорда
03:56
​Тухель: «Лацио» - достойный соперник»
03:47
​Исаксен: «Второй гол обрезал нам ноги»
03:22
​Рио Фердинанд: «Почерк голеадора»
02:30
​Невин: «Манчестер Сити» вытёр бы пол такой «Баварией» 1
02:03
Киммих высказался о победе «Баварии»
02:00
Сарри: «Сегодня нам противостояла настоящая «Бавария»
01:55
Педро: У нас была отличная возможно сделать что-то особенное для «Лацио»
01:51
Президент «Баварии»: «Мы хотим завершить сезон с Тухелем»
01:38
Дзакканьи объяснил поражение «Лацио» от «Баварии»
01:33
Кейн – о победе «Баварии»: «Идеальный вечер для нас»
01:27
Мюллер: «Бавария» показала, что не развалилась полностью»
01:07
«Бавария» в пятый раз кряду дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов
01:01
Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов
00:54
Только один англичанин опережает Кейна по голам в Лиге чемпионов
00:52
«Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов 23
00:35
Кейн лишь дважды в карьере забивал больше голов за сезон, чем в нынешней кампании
00:30
Кейн впервые забил в плей-офф Лиги чемпионов на домашнем стадионе
00:06
Мюллер – самый возрастной автор гола «Баварии» в плей-офф ЛЧ с 2013 года
00:05
Мюллер забил 54-й гол в Лиге чемпионов
05 Марта
23:59
«Бавария» нанесла 17 ударов по воротам «Лацио» за один тайм
23:49
Кейн – второй после Мбаппе игрок с 40+ результативными действиями в текущем сезоне
23:08
Директор «Баварии» высказался о возможном увольнении Тухеля в случае вылета от «Лацио»
22:59
Гнабри попал в заявку «Баварии» впервые за три месяца
22:30
«Бавария» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:07
«Бавария» - «Лацио»: Кейн и Иммобиле сыграют в нападении команд
21:32
Гендузи: «Сарри – потрясающий тренер»
20:52
Игрок «Лацио» Исаксен: «Пройти «Баварию» – трудная задача, но выполнимая»
15:02
«Бавария» ни разу не проиграла дома в 13 последних матчах Лиги чемпионов
14:50
​Уткин сделал авантюрный прогноз на матч «Бавария» - «Лацио»
12:36
Актуальная ставка и прогноз на матч Бавария — Лацио Лиги чемпионов — 5 марта 2024
02:02
Бавария - Лацио: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:48
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Атмосфера будет адской»
00:31
Ким Мин Джэ пропустил тренировку «Баварии» перед матчем с «Лацио»
04 Марта
22:45
Сарри: «Серия А уступает АПЛ, но не остальным лигам» 11
21:07
Сарри поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией»
18:48
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Бавария – Лацио Лиги чемпионов – 5 марта 2024
16:09
Тухель объяснил проблемы «Баварии» в обороне
15:55
Де Лигт вспомнил о работе под руководством Сарри
15:45
Де Лигт высказался об уходе Тухеля в конце сезона
15:24
Бесплатный прогноз и ставка на матч Бавария — Лацио Лиги чемпионов — 5 марта 2024
14:15
Дэвис рассказал, от чего будет зависеть выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов
12:55
Мусиала рассказал, как «Бавария» собирается пройти «Лацио»
12:43
Мюллер поделился ожиданиями от матча с «Лацио»
03 Марта
11:47
​Эксперты оценили шансы «Баварии» на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Марта
23:56
Прогноз на точный счёт матча Бавария – Лацио Лиги чемпионов – 5 марта 2024
22:27
Маттеус назвал ошибку Тухеля в «Баварии» 1
21:25
Защитник «Лацио» Хила: «Бавария» – не такой явный фаворит, как кажется»
18:02
​Тухеля могут уволить из «Баварии» - названо условие 1
29 Февраля
17:57
​УЕФА наказал «Баварию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея Важный игрок возвращается в состав «Спартака» ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
В Госдуме высказались об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024 Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.03.24 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Копенгаген Копенгаген
1.14 8.60 17.00
Видео
06.03.24 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.60 4.10 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
16:11 · Лига чемпионов
Мусиала установил рекорд в Лиге чемпионов
14:29 · Лига чемпионов
​Уткин впечатлён «Баварией»: «И вот эта команда отстаёт от лидера Бундеслиги на 10 очков?»
14:07 · Лига чемпионов
Тренер «РБ Лейпцига»: «Мы способны на сенсацию»
13:52 · Лига чемпионов
Генич предложил ставку на матч «Манчестер Сити» - «Копенгаген»
13:51 · Лига чемпионов
​Уткин дал прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг»
13:38 · Лига чемпионов
Титов предположил, как завершится матч «Манчестер Сити» - «Копенгаген»
13:01 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг» от Генича
12:55 · Лига чемпионов
Андронов дал прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг»
12:51 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «Реала» и «РБ Лейпцига»
11:04 · Лига чемпионов
Григорян: «Всё, что неудобно для «Реала» в теории, на практике разбивается об удачу»
10:51 · Лига чемпионов
Беральдо — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Соперник оказал на нас большое давление»
10:35 · Лига чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, какого соперника хотел бы получить в 1/4 Лиги чемпионов 1
09:57 · Лига чемпионов
Корнеев: «Мбаппе - киллер, это уровень галактики»
09:51 · Лига чемпионов
Мюллер: «Лига чемпионов должна стать приоритетом для «Баварии» 2
09:45 · Лига чемпионов
Вратарь «Реал Сосьедада» прокомментировал поражение от «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем