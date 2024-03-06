Мусиала установил рекорд в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала стал обладателем нового рекорда в Лиге чемпионов.

Минувший матч «Баварии» против «Лацио» стал уже 30-м для 21-летнего футболиста в рамках Лиги чемпионов. Таким образом, Мусиала стал самым молодым немецким игроком, достигшим такой отметки в самом престижном клубном европейском турнире.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась крупной победой «Баварии» над «Лацио» со счетом 3:0. Данный результат позволил мюнхенцам выйти в четвертьфинал турнира.

В текущем сезоне Мусиала сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.