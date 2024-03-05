Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Ким Мин Джэ пропустил тренировку «Баварии» перед матчем с «Лацио»

05 Марта 2024 • 00:31 Комментировать
Бавария
...
Лацио
1 1.27 X 6.10 2 11.50
Через 21 ч. 17 мин.

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ рискует пропустить матч против «Лацио».

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов – одна из важнейших для мюнхенцев в текущем сезоне, ведь в случае неудачи команда Томаса Тухеля всерьёз рискует остаться без трофеев. Согласно данным Bild, домашний матч против «Лацио» может пропустить Ким Мин Джэ. Южнокорейский футболист не тренировался в командой в понедельник. Ожидается, что предстоящий поединок он начнёт на скамейке запасных, а дуэт в центре обороны составят Маттейс де Лигт и Эрик Дайер.

Напомним, что первый матч противостояния, прошедший в Риме, остался за «Лацио» – 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Ким Мин Джэ ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Марта
00:48
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Атмосфера будет адской»
00:31
Ким Мин Джэ пропустил тренировку «Баварии» перед матчем с «Лацио»
04 Марта
22:45
Сарри: «Серия А уступает АПЛ, но не остальным лигам» 4
21:07
Сарри поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией»
18:48
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Бавария – Лацио Лиги чемпионов – 5 марта 2024
16:09
Тухель объяснил проблемы «Баварии» в обороне
15:55
Де Лигт вспомнил о работе под руководством Сарри
15:45
Де Лигт высказался об уходе Тухеля в конце сезона
15:24
Бесплатный прогноз и ставка на матч Бавария — Лацио Лиги чемпионов — 5 марта 2024
14:15
Дэвис рассказал, от чего будет зависеть выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов
12:55
Мусиала рассказал, как «Бавария» собирается пройти «Лацио»
12:43
Мюллер поделился ожиданиями от матча с «Лацио»
03 Марта
11:47
​Эксперты оценили шансы «Баварии» на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Марта
23:56
Прогноз на точный счёт матча Бавария – Лацио Лиги чемпионов – 5 марта 2024
21:25
Защитник «Лацио» Хила: «Бавария» – не такой явный фаворит, как кажется»
18:02
​Тухеля могут уволить из «Баварии» - названо условие
29 Февраля
17:57
​УЕФА наказал «Баварию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.03.24 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
ПСЖ ПСЖ
2.95 3.45 2.38
Видео
05.03.24 в 23:00
Бавария Бавария
Лацио Лацио
1.36 5.40 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
00:48 · Лига чемпионов
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Атмосфера будет адской»
00:31 · Лига чемпионов
Ким Мин Джэ пропустил тренировку «Баварии» перед матчем с «Лацио»
04 Марта
22:45 · Англия. Премьер-лига
Сарри: «Серия А уступает АПЛ, но не остальным лигам» 4
22:26 · Англия. Премьер-лига
Анри оценил нынешний уровень «Арсенала»
22:19 · Лига чемпионов
Энрике ответил, будет ли реже использовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов
22:13 · Лига чемпионов
Альгуасиль рассказал, как «Реал Сосьедад» собирается обыграть «ПСЖ»
22:01 · Лига чемпионов
Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
21:53 · Лига чемпионов
Баркола – об ответном матче против «Реал Сосьедада»: «Будем играть так, словно счёт 0:0»
21:38 · Лига чемпионов
Энрике: «Цель «ПСЖ» – снова обыграть «Реал Сосьедад»
21:07 · Лига чемпионов
Сарри поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией»
19:31 · Лига чемпионов
​Эксперты оценили шансы «РБ Лейпцига» обыграть «Реал» в матче Лиги чемпионов
18:56 · Лига чемпионов
Агент Захаряна рассказал, почему Арсен пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
18:42 · Лига чемпионов
Захарян пропустит ответный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» 2
16:09 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил проблемы «Баварии» в обороне
15:55 · Германия. Бундеслига
Де Лигт вспомнил о работе под руководством Сарри
Все новости
Рекомендуем