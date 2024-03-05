Ким Мин Джэ пропустил тренировку «Баварии» перед матчем с «Лацио»

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ рискует пропустить матч против «Лацио».

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов – одна из важнейших для мюнхенцев в текущем сезоне, ведь в случае неудачи команда Томаса Тухеля всерьёз рискует остаться без трофеев. Согласно данным Bild, домашний матч против «Лацио» может пропустить Ким Мин Джэ. Южнокорейский футболист не тренировался в командой в понедельник. Ожидается, что предстоящий поединок он начнёт на скамейке запасных, а дуэт в центре обороны составят Маттейс де Лигт и Эрик Дайер.

Напомним, что первый матч противостояния, прошедший в Риме, остался за «Лацио» – 1:0.