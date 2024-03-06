Педро: У нас была отличная возможно сделать что-то особенное для «Лацио»

Нападающий «Лацио» Педро Родригес высказался о матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 3:0.

- Жаль, что наша мечта закончилась. У нас была отличная возможно сделать что-то особенное для «Лацио». Мы неплохо выглядели в первом тайме, во втором было сложнее. Мы старались прессинговать, но было трудно вернуть мяч. Если нам нужно найти что-то позитивное в этом противостоянии, то будем помнить о нашей победе в первом матче, - приводит слова Педро пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Лацио» обыграл «Баварию» в первом матче со счётом 1:0, голом в той встрече отметился нападающий Чиро Иммобиле.