​Рио Фердинанд: «Почерк голеадора»

Немецкая «Бавария» расправилась с итальянским «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв первую встречу в Риме, а Гарри Кейн снова забил - два из трех безответных голов мюнхенского клуба. Его игру прокомментировал бывший защитник английской сборной и «Манчестер Юнайтед» - Рио Фердинанд:

- Это почерк большого бомбардира, они не должны все время бегать по полю, они должны быть в нужное время в нужном месте. И это именно то, что Гарри Кейн делал всю свою карьеру, и почему он забил так много голов, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

Гарри Кейн выступает за «Баварию» с прошлого года.