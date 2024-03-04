Сарри: «Серия А уступает АПЛ, но не остальным лигам»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высоко оценивает нынешний уровень чемпионата Италии.

65-летний специалист порассуждал на тему силы Серии А в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией». Первая встреча противостояния завершилась домашней победой римлян – 1:0.

«Итальянский футбол прошёл через трудный период. Сейчас Серия А на ступень ниже АПЛ по экономическим причинам, но не ниже всех остальных. Да, в каждом топ-чемпионате есть команды высочайшего уровня: в Испании – две-три, во Франции – одна, в Германии – две. Но нам нечему завидовать, если оценивать средний уровень лиг. Нет ничего странного в том, что между «Баварией» и «Лацио» есть разница в уровне», – приводит журналист Николо Скира слова Сарри.