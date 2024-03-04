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Сарри: «Серия А уступает АПЛ, но не остальным лигам»

04 Марта 2024 • 22:45 Комментировать (4)
Бавария
...
Лацио
1 1.25 X 5.80 2 11.50
Через 22 ч. 49 мин.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высоко оценивает нынешний уровень чемпионата Италии.

65-летний специалист порассуждал на тему силы Серии А в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией». Первая встреча противостояния завершилась домашней победой римлян – 1:0.

«Итальянский футбол прошёл через трудный период. Сейчас Серия А на ступень ниже АПЛ по экономическим причинам, но не ниже всех остальных. Да, в каждом топ-чемпионате есть команды высочайшего уровня: в Испании – две-три, во Франции – одна, в Германии – две. Но нам нечему завидовать, если оценивать средний уровень лиг. Нет ничего странного в том, что между «Баварией» и «Лацио» есть разница в уровне», – приводит журналист Николо Скира слова Сарри.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Маурицио Сарри ещё теги

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Комментарии (4) Все комментарии
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Барсафобия
04 Марта 2024 в 22:56
а ла лига? там барса реал атлетико а тут что только интер и леау?
Barcelona-Champions
04 Марта 2024 в 23:14
Интер, Милан, а также Наполи и Лацио неплохо смотрятся в этой ЛЧ. В прошлом сезоне во всех трёх еврокубковых финалах играли итальянские команды 🇮🇹⚽
Bаrcelona-Champions
04 Марта 2024 в 23:21
Особенно Милан запомнился, в лучшей форме команда находится 👍👍👍
Barcelona-Champions
04 Марта 2024 в 23:57
Молодец, ты настоящая королева фотошопа🤣🤣🤣Хотя меня копировать ты так и не научилась, для этого нужно не только нацепить мой никнейм и аватарку.
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