Де Лигт высказался об уходе Тухеля в конце сезона

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт высказался об уходе главного тренера Томаса Тухеля. Напомним, немец оставит свой пост по окончании сезона.

«Я не тот, кто должен это анализировать. Мы, игроки, тоже несём ответственность, ведь делаем всё вместе. Если тренеру придётся уйти, мы также должны сказать, что не проделали хорошую работу. Мы находимся на данном этапе вместе, поэтому нам придётся решать проблемы тоже вместе. Именно поэтому завтра состоится чрезвычайно важный матч», – сказал де Лигт на пресс-конференции.

Завтра «Баварии» предстоит встретиться с «Лацио» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Первый поединок немцы проиграли на выезде (0:1).