Тухель объяснил проблемы «Баварии» в обороне

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался насчёт проблем своей команды в обороне. В последних пяти матчах во всех турнирах мюнхенцы пропустили 9 голов и добыли всего одну победу.

«Проблема, с которой мы столкнулись в этом сезоне, заключается в том, что у нас не было возможности играть с одной и той же четверкой защитников. Мы всегда хорошо справлялись в командном плане, но в последнее время мы пропустили слишком много голов. Мы знаем Чиро Иммобиле, мы хорошо контролировали его на протяжение длительного времени в первом матче, но выбились из ритма из-за индивидуальных ошибок», – сказал Тухель на пресс-конференции.