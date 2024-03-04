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Тухель объяснил проблемы «Баварии» в обороне

04 Марта 2024 • 16:09 Комментировать
Бавария
...
Лацио
1 1.25 X 5.80 2 11.50
05.03 23:00

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался насчёт проблем своей команды в обороне. В последних пяти матчах во всех турнирах мюнхенцы пропустили 9 голов и добыли всего одну победу.

«Проблема, с которой мы столкнулись в этом сезоне, заключается в том, что у нас не было возможности играть с одной и той же четверкой защитников. Мы всегда хорошо справлялись в командном плане, но в последнее время мы пропустили слишком много голов. Мы знаем Чиро Иммобиле, мы хорошо контролировали его на протяжение длительного времени в первом матче, но выбились из ритма из-за индивидуальных ошибок», – сказал Тухель на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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