Мюллер: «Бавария» показала, что не развалилась полностью»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер побеседовал с журналистами после успеха в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (3:0).

Команда Томаса Тухеля уступила в Риме с минимальным счётом, но смогла изменить ситуацию в родных стенах, завоевав путёвку в четвертьфинал.

«Конечно, сейчас мы очень счастливы. Мы просто хотим насладиться этим ощущением, что бы о нас ни писали в газетах сегодня или вчера. Команда абсолютно заслуженно прошла дальше.

Мы доказали, что не развалились полностью. Да, у нас есть проблемы на поле, но сегодня всё было хорошо», – заявил в интервью Prime Video Мюллер, отметившийся забитым мячом в игре с «Лацио».