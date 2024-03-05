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«Бавария» - «Лацио»: Кейн и Иммобиле сыграют в нападении команд

05 Марта 2024 • 22:07 Комментировать
Бавария
0:0
Лацио
1 1.27 X 6.10 2 11.50
1-й тайм

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Лацио» на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч пройдёт сегодня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первой встрече, прошедшей в Риме 14 февраля, «Лацио» одержал сенсационную победу над мюнхенцами. Единственный гол тогда забил нападающий Чиро Иммобиле.

«Бавария»: Нойер, Киммих, де Лигт, Дайер, Геррейру, Павлович, Горецка, Зане, Мюллер, Мусиала, Кейн.

«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Альберто, Весино, Гендузи, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

Портал LiveResult проведёт текстовую трансляцию этой встречи.


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Евро-Футбол.Ру,
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