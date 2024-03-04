Де Лигт вспомнил о работе под руководством Сарри

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт вспомнил о периоде, когда играл в составе туринского «Ювентуса» под руководством Маурицио Сарри. Напомним, ныне итальянец возглавляет римский «Лацио», который в первой игре ⅛ финала Лиги чемпионов одолел «Баварию» со счётом 1:0. Ответный матч состоится завтра в Мюнхене.

«Прошло пять лет с тех пор, как я играл под руководством Сарри. Я год работал с Маурицио, он запомнился как тренер, который уделяет очень много внимания тактике. Играть с его командами всегда сложно. Нам нужно быть сильными завтра, если мы хотим пройти дальше», – сказал де Лигт на пресс-конференции.