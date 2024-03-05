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Игрок «Лацио» Исаксен: «Пройти «Баварию» – трудная задача, но выполнимая»

05 Марта 2024 • 20:52 Комментировать
Бавария
...
Лацио
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Через 1 ч. 45 мин.

Вингер «Лацио» Густав Исаксен высказался о шансах своей команды на успех в противостоянии с «Баварией».

Римляне выиграли первую встречу в родных стенах с минимальным счётом. Сегодня в 23:00 по московскому времени состоится ответная встреча.

«Это будет прекрасный вечер, мы готовы. Перед нами трудная задача, но не невозможная. «Бавария» испытывает трудности, но это отличная команда.

Я ожидаю, что сегодня мы увидим другую «Баварию» – агрессивную, жаждущую побеждать. Мы должны сохранять единство. В первом матче всё прошло хорошо, но сегодняшняя игра важнее», – сказал в интервью Lazio Style Channel Исаксен за несколько часов до начала встречи.

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Лацио Бавария Густав Исаксен ещё теги

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