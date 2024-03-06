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Лига чемпионов

«Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов

06 Марта 2024 • 00:52 Комментировать
Бавария
3:0
Лацио
окончен

«Бавария» и «Лацио» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся 5 марта на стадионе «Альянц Арена».

Протокол игры  
Бавария3:0Лацио
(1:0) Кейн Гарри39'  
(2:0) Мюллер Томас45'  
(3:0) Кейн Гарри66'  
Нойер МануэльКиммих ЙозуаДе Лигт МаттейсДайер ЭрикГеррейру Рафаэл 78' (Тель Матис ( 78') Павлович АлександрГорецка ЛеонСане Лерой 89' (Лаймер Конрад ( 89') Мюллер Томас 78' (Дэвис Альфонсо ( 78') Мусиала ДжамалКейн Гарри
Запасные: Сарагоса БрайанУльрайх СвенМин-Чжэ КимПерец ДаниэльГнабри СержЧупо-Мотинг Эрик
Проведель ИванМарушич АдамХила МариоРоманьоли Алессио  81'Пеллегрини ЛукаГендузи МаттеоВесино Матиас 61' (Катальди Данило ( 61'  89') Альберто Луис 80' (Камада Даити ( 80') Андерсон Фелипе 75' (Педро Родригес ( 75') Иммобиле Чиро 61' (Кастельянос Валентин ( 61') Дзакканьи Маттиа 61' (Исаксен Густав ( 61')
Запасные: Наполитано ЛукаFederico MagroХюсай ЭльсейдСепе ЛуиджиКазале НиколоЛаццари Мануэль
05 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Безоговорочным фаворитом «Бавария» подходила к ответному матчу с «Лацио», но это скорее вопреки, чем ожидаемо. Форма команды просто ужасает болельщиков – за последние пять матчей у «Баварии» три поражения, ничья и натужная победа над «Лейпцигом». Практически упущено чемпионство в Германии, в плей-офф Лиги чемпионов тоже нужно отыгрываться. Именно этим и начали заниматься Гарри Кейн со товарищами.

«Лацио» может и не приехал обороняться, но римлян особо никто не спрашивал. «Бавария» забрала мяч, территорию и принялась искать слабые зоны. Кейн, Сане, Мусиала и Мюллер много комбинировали, но ровно ничего не создавали. Более того, контратаки «Лацио» даже интереснее смотрелись. Убегал Андерсон, неплохо ускорялся Дзакканьи, Чиро Иммобиле даже вылетал на его прострел-навес и должен забивать, но чуть-чуть не дотянулся до мяча.

И вот этот момент, кажется стал решающим. «Лацио» отлично смотрелся, уверенно себя чувствовал, но загубил хороший момент, подустал и почти сразу получил. И центра заброс пошёл направо, Геррейру корявеньким ударом скинул мяч к 11-метровой отметке, а там Гарри Кейн прыгнул и «рыбкой» переправил мяч в ворота – 1:0. Это был первый момент «Баварии» в матче, завершившийся голом на 39-й минуте.

Но ещё до перерыва Мюнхен успел забить второй. На второй компенсированной минуте тот же Геррейру подал от угла поля, Де Лигт элитно поймал мяч и пробил под штангу. Голландец и сам бы отличился, но голову подставил Томас Мюллер, уже пробивший наверняка – 2:0. Так «Бавария» за пять минут забрала равную игру, после перерыва мюнхенцам совсем не нужно было лететь вперёд.

Игра упала к минимальным скоростям. Римляне тоже не хотели сразу раскрываться, «Бавария» же перешла на игру «вторым номером», выискивая свободные зоны на контратаках. Однажды Геррейру вылетал на угол штрафной площади и опасно бил – в створ ворот не попал. Ну а «Лацио» и такого момента не создал, хотя регулярно находился с мячом в медленных позиционных наступлениях.

Именно в таком темпе «Бавария» всё и закончила. Лерой Сане подобрался к углу штрафной площади и хлёстко пробил. Проведель отбил мяч чуть правее, а набежавший Гарри Кейн в касание оформил разгром – 3:0. Следом на дубль заходил и Мюллер, под давлением защитника вырвавшийся на Проведеля. В падении пробил Томас, попав в ближнюю от себя штангу, четвёртого гола не случилось.

«Бавария» затёрла гостевые 0:1 тремя мячами на своём поле, а «Лацио» совсем ничего не показал и завершил выступление в этой Лиге чемпионов. Мюнхен же шагнул в четвертьфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария

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