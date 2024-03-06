​Уткин впечатлён «Баварией»: «И вот эта команда отстаёт от лидера Бундеслиги на 10 очков?»

Известный журналист Василий Уткин поделился своими впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио». Напомним, что мюнхенцы победили дома со счётом 3:0 и прошли дальше (в первом матче римляне выиграли 1:0).

«Для меня главное впечатление от вчерашней «Баварии» формулируется вопросом: и вот эта команда отстает от лидера Бундеслиги на десять очков?» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Уткин отметил лёгкость «Баварии» в каждом розыгрыше, а также назвал шикарным второй гол, забитый после углового. Кроме того, Уткин оказался впечатлён слаженными фланговыми связками мюнхенской команды.

«Это просто один из лучших матчей «Баварии», что я видел», - отметил Уткин.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 15 марта. Именно в этот день «Бавария» узнает имя следующего соперника.