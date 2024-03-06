Мюллер забил 54-й гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отличился в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

Этот гол стал для немецкого футболиста 54-м в Лиге чемпионов. Для достижения этой отметки ему понадобилось 149 матчей. По этому показателю Мюллер занимает седьмое место среди всех бомбардиров этого турнира, отставая от нидерландца Руда ван Нистелроя на один мяч.

Лучшим бомбардиров в истории Лиги чемпионов является португалец Криштиану Роналду, который отличился 140 раз. В тройку также входят Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (93).

34-летний Мюллер является воспитанником «Баварии». В текущем сезоне на его счету 29 матчей во всех турнирах, три забитых мяча и восемь результативных передач.