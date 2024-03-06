Кейн – о победе «Баварии»: «Идеальный вечер для нас»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, ставший героем матча против «Лацио», дал интервью после финального свистка.

Английский футболист отметился дублем в ответной встрече 1/8 финала, а его команда одержала уверенную победу – 3:0 (3:1 по сумме двух матчей).

«Идеальный вечер для нас. Мы проиграли в первом матче, и сегодняшняя игра, очевидно, была очень важна. Мы выступили отлично. Было очень приятно забить дважды», – сказал в беседе с PrimeVideo Кейн, получивший награду лучшему игроку матча.

На счету Гарри Кейна 33 забитых гола в 33 матчах текущего сезона во всех турнирах. Также форвард восемь раз ассистировал товарищам по команде.