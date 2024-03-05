«Бавария» нанесла 17 ударов по воротам «Лацио» за один тайм

«Бавария» уверенно провела первый тайм ответного матча Лиги чемпионов против «Лацио».

Римляне подошли к поединку в Мюнхене с преимуществом в один мяч, однако немецкому гранду удалось перевернуть ситуацию уже по итогам первого тайма благодаря голам Гарри Кейна и Томаса Мюллера на 38-й и 45+2 минутах. Примечательна и статистика нанесённых ударов по воротам: «Бавария» совершила впечатляющие 17 попыток к перерыву, в то время как игроки «Лацио» пробили лишь трижды. По ударам в створ преимущество также на стороне хозяев поля – 4:0.

Наблюдать за событиями второго тайма матча «Бавария» – «Лацио» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.