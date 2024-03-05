Гендузи: «Сарри – потрясающий тренер»

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи впечатлён работой главного тренера команды Маурицио Сарри.

Французский футболист пополнил ряды римлян прошлым летом, перебравшись из «Марселя» на правах аренды.

«Я работаю с Сарри только полгода, но кажется, будто год или два, поскольку я очень многому учусь на его тренировках. Я всегда знаю, что должен делать на поле в тактическом плане – всё делается автоматически. Сарри – потрясающий тренер, с ним очень приятно работать. Здесь, в Италии, играя под руководством такого тренера, я по-новому открыл для себя тактическую часть игры, что очень важно», – рассказал в интервью The Athletic Гендузи.