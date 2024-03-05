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Чемпионат Италии. Серия А

Гендузи: «Сарри – потрясающий тренер»

05 Марта 2024 • 21:32 Комментировать
Бавария
...
Лацио
1 1.27 X 6.10 2 11.50
Через 0 ч. 0 мин.

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи впечатлён работой главного тренера команды Маурицио Сарри.

Французский футболист пополнил ряды римлян прошлым летом, перебравшись из «Марселя» на правах аренды.

«Я работаю с Сарри только полгода, но кажется, будто год или два, поскольку я очень многому учусь на его тренировках. Я всегда знаю, что должен делать на поле в тактическом плане – всё делается автоматически. Сарри – потрясающий тренер, с ним очень приятно работать. Здесь, в Италии, играя под руководством такого тренера, я по-новому открыл для себя тактическую часть игры, что очень важно», – рассказал в интервью The Athletic Гендузи.

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Лацио Маурицио Сарри Маттео Гендузи ещё теги

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