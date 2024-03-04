Мусиала рассказал, как «Бавария» собирается пройти «Лацио»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, как его команда планирует пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для этого коллективу Томаса Тухеля необходимо обыграть в ответной встрече ⅛ финала римский «Лацио». Первый поединок «Бавария» проиграла на выезде с минимальным счётом 0:1.

«Мы должны создать много моментов, выложиться на 100 процентов и быть максимально готовыми. Когда мы получим возможности забить, мы обязаны ими воспользоваться», – цитирует Мусиалу официальный сайт «Баварии».

Ранее появились слухи о том, что Джамал летом хочет покинуть «Альянц Арену» и перебраться в Английскую премьер-лигу.