Мюллер поделился ожиданиями от матча с «Лацио»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча с римским «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, первую игру команда Томаса Тухеля проиграла на выезде со счётом 0:1.

«Ситуация предельно ясна: мы отстаем на один гол и будем пытаться отыграться, и это выполнимая задача. Я убежден, что мы будем действовать, словно пожарная команда. Также будет важно, чтобы мы оставались дисциплинированными, несмотря на эмоции», – цитирует Мюллера Bayern & Germany.

В этом розыгрыше чемпионата Германии 34-летний Мюллер записал на свой актив один гол и семь результативных передач. Томас имеет контракт с «Баварией» до лета 2025 года.