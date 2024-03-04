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Лига чемпионов

Сарри поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией»

04 Марта 2024 • 21:07 Комментировать
Бавария
...
Лацио
1 1.25 X 5.80 2 11.50
05.03 23:00

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, чего ждёт от выездного матча Лиги чемпионов против «Баварии».

Первый поединок, прошедший в прошлом месяце в Риме, завершился победой «орлов» с минимальным счётом. Единственный гол забил Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти. Ответная встреча состоится 5 марта.

«Мы должны быть смелыми и решительными. Нас ждёт тяжёлый матч, и это должно вселить в нас дух жертвенности. В футболе нет ничего невозможного, нам нужно сохранять уверенность в своих силах.

«Бавария» обладает невероятно качественным составом и способностью достигать целей, нам придётся «умирать» в оборонительной фазе, но мы также должны иметь смелость для того, чтобы отвечать соперникам. Нельзя думать только о том, как защищаться на протяжении 100 минут», – заявил на пресс-конференции Сарри.

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