Дзакканьи объяснил поражение «Лацио» от «Баварии»

Полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи прокомментировал неудачу своей команды в ответной встрече с «Баварией» (0:3).

Римляне не смогли удержать преимущество, добытое в первой игре, уступив со счётом 1:3 по сумме двух матчей.

«Мы разочарованы – нам следовало лучше распоряжаться моментами, которые мы создали в первом тайме. К сожалению, вместо этого забила «Бавария», и мы потеряли уверенность.

Футбол состоит из отдельных эпизодов. У нас был шанс забить при счёте 0:0, но мы не сделали этого», – сказал в послематчевом интервью Mediaset 28-летний итальянец.

Напомним, что в первом матче «Лацио» победил со счётом 1:0 благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти.