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​УЕФА наказал «Баварию»

29 Февраля 2024 • 17:57 Комментировать
Бавария
...
Лацио
05.03 23:00

УЕФА наказал «Баварию» - мюнхенский клуб не сможет продавать билеты на следующий гостевой еврокубковый матч. Об этом рассказывает Kicker.

«Баварию» наказали за поведение болельщиков в Риме во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Тогда поклонники гранда Бундеслиги активно использовали пиротехнику.

Стоит сказать, что осенью УЕФА назначал для «Баварии» условное наказание в виде запрета на продажу билетов на гостевой матч. Теперь наказание стало реальным.

Напомним, что «Бавария» проиграла «Лацио» на выезде со счётом 0:1. В марте команды проведут ответный поединок в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария УЕФА

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