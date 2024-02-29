УЕФА наказал «Баварию» - мюнхенский клуб не сможет продавать билеты на следующий гостевой еврокубковый матч. Об этом рассказывает Kicker.

«Баварию» наказали за поведение болельщиков в Риме во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Тогда поклонники гранда Бундеслиги активно использовали пиротехнику.

Стоит сказать, что осенью УЕФА назначал для «Баварии» условное наказание в виде запрета на продажу билетов на гостевой матч. Теперь наказание стало реальным.

Напомним, что «Бавария» проиграла «Лацио» на выезде со счётом 0:1. В марте команды проведут ответный поединок в Мюнхене.