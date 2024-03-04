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Дэвис рассказал, от чего будет зависеть выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов

04 Марта 2024 • 14:15 Комментировать
Бавария
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Лацио
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05.03 23:00

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился своими ожиданиями от ответного поединка ⅛ финала Лиги чемпионов с римским «Лацио». Первый матч команда Томаса Тухеля минимально проиграла в столице Италии со счётом 0:1.

«Всё будет зависеть от энергии, менталитета, голода и того, насколько сильно мы хотим победить. У нас есть качества для того, чтобы перевернуть ситуацию», – цитирует Дэвиса официальный сайт «Баварии».

Напомним, у 23-летнего Альфонсо летом 2025 года истекает контракт с мюнхенским клубом. Канадец уже в ближайшее межсезонье хотел бы перейти в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
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