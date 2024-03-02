Маттеус назвал ошибку Тухеля в «Баварии»

Легендарный экс-футболист Лотар Маттеус высказался о неудачах Томаса Тухеля в «Баварии».

Наставник мюнхенцев покинет свой пост по окончании сезона, о чём стало известно после неудач команды в февральских матчах. Гегемон немецкого футбола вот-вот лишится шансов на чемпионство в Бундеслиге, а также рискует вылететь из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала – первый матч с «Лацио» был проигран (0:1).

«Тухель всегда атакует свою команду в послематчевых интервью. Он всегда обставляет всё так, словно он не совершает ошибки, а игроки виноваты во всем – это явно не то, что вы хотите слышать от тренера, будучи футболистом. Обычно он говорит, что ждёт большего от команды, но команда, возможно, тоже ждёт большего от него.

Его подход подрывает его авторитет в команде, и он не имеет того доверие, которое хотел бы. Я абсолютно уверен, что он не останется в клубе, если в ответной игре с «Лацио» всё пойдёт не так», – цитирует Bayern & Germany Маттеуса.