Мюллер – лишь третий игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отпраздновал юбилейную победу в Лиге чемпионов.

Мюнхенский гранд обыграл «Манчестер Юнайтед» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов (4:3), а 34-летний ветеран появился на замену на 87-й минуте, заняв место Гарри Кейна. Как информирует Opta, для Мюллера эта победа стала сотой в Лиге чемпионов. Прежде этой отметки смогли достичь только Криштиану Роналду и Икер Касильяс, остановившиеся на показателе в 115 и 101 победе соответственно.

Томас Мюллер защищает цвета «Баварии» на протяжении всей своей карьеры. В его активе 235 голов в 671 поединке за команду во всех соревнованиях.