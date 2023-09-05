Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не сможет помочь своей команде в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, 26-летний нидерландец был исключен из заявки «красных дьяволов». Помимо этого, источник рассказал, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо тоже не оказался в основном списке команды, но был включен в список Б.

Ранее сообщалось, что ван де Бек может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». В нынешнем сезоне футболист на поле не появлялся. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 13 млн евро.

