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«Манчестер Юнайтед» исключил ван де Бека из заявки Лиги чемпионов слухи

05 Сентября 2023 • 19:19 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Юнайтед
20.09 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не сможет помочь своей команде в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, 26-летний нидерландец был исключен из заявки «красных дьяволов». Помимо этого, источник рассказал, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо тоже не оказался в основном списке команды, но был включен в список Б.

Ранее сообщалось, что ван де Бек может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». В нынешнем сезоне футболист на поле не появлялся. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 13 млн евро.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Фабрицио Романо Алехандро Гарначо
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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