​Бруну Фернандеш поддержал Онана после грубой ошибки

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» на выезде со счётом 3:4. В одном из голов грубую ошибку допустил страж ворот «красных дьяволов» Андре Онана. Полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш поддержал одноклубника.

«Дело не в Андре. Он великолепный вратарь, и он продолжит делать много сэйвов и приносить нам много очков. Он не должен брать вину на себя. Мы должны взять на себя вину как команда, и мы переживём этот момент вместе», - цитирует Фернандеша The Independent.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Галатасарай» в начале октября.