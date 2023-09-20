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Лига чемпионов

Онана снова начудил, а «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» по традиции устроили жаркую концовку

20 Сентября 2023 • 23:56 Комментировать (7)
Бавария
4:3
Манчестер Юнайтед
окончен

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура ЛЧ состоялся 20 сентября на стадионе «Альянц Арена».

Протокол игры  
Бавария4:3Манчестер Юнайтед
(1:0) Сане Лерой28'  
(2:0) Гнабри Серж32'  
  49'Хёйлунн Расмус (2:1)
(3:1) Кейн Гарри54'  
  88'Каземиро Карлос (3:2)
(4:2) Тель Матис  
  Каземиро Карлос (4:3)
Ульрайх СвенЛаймер КонрадУпамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГорецка Леон  62'Сане Лерой 87' (Тель Матис ( 87') Мусиала Джамал 75' (Чупо-Мотинг Эрик ( 75') Гнабри Серж 63' (Коман Кингсли ( 63') Кейн Гарри 87' (Мюллер Томас ( 87')
Запасные: Кретциг ФрансПерец ДаниэльСарр БунаДе Лигт МаттейсМазрауи НуссаирШмитт Макс
Онана АндреДалот ДиогуЛинделоф ВикторМартинес Лисандро  62'Регилон СерхиоКаземиро КарлосЭриксен Кристиан 69' (Мактоминай Скотт ( 69') Пельистри Факундо 81' (Гарначо Алехандро ( 81') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусХёйлунн Расмус 81' (Марсьяль Антони ( 81')
Запасные: Межбри ХаннибалВитек РадекГор ДэниелЭванс ДжонниХитон ТомБайиндыр АлтайФорсон ОмариСанчо Джедон
20 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Самый ожидаемый матч первого тура группового этапа, он же ремейк исторического финала Лиги чемпионов-98/99. Правда, «Манчестер Юнайтед» к выезду в Мюнхен подошёл в такой форме, что особых иллюзий болельщики не питали. На поле одни провалы (3 поражения в 4 последних матчах), за полем одни скандалы – Антони и Санчо отстранены, Варан, Шоу, Амрабат, Магуайр, Диалло и Маунт травмированы.

А ещё до матча Андре Онана сказала: «Если мы пропускаем, значит нужно винить меня». Он говорил это о делах прошедших, но как в воду глядел. «Бавария» играла активнее, давила, однако моментов совсем не создавала. Уже прошла половина первого тайма, а у ворот «МЮ» тишина. И надо же такому случиться, что первый корявый удар в створ ворот стал голевым. Именно благодаря действиям Андре Онаны.

Лерой Сане подошёл к штрафной площади, отыграл короткую «стеночку» с Кейном и пробил. Мяч с ноги срезался, полетел слабо и точно по центру, но Онана умудрился в падении затолкать его в угол – 1:0. Тут уже «Бавария» кровь почувствовала и спустя две минуты добила оппонента. Соло на левом краю выдал Мусиала. Джамал обыграл двух защитников, собрал ещё двух и от угла вратарской площади покатил чуть назад. Находившемуся без опеки Сержу Гнабри оставалось лишь точно пробить в угол – 2:0.

Очень грустная ситуация вырисовывалась для «Манчестер Юнайтед», однако англичане сдаваться не собирались. Прошло всего пять минут с начала второго тайма, как Маркус Рэшфорд умной передачей нашёл Хёйлунна в центре штрафной площади, а тот с помощью рикошета от Кима отправил мяч точно в сетку – 2:1. Правда, «Бавария» этим перформансом вообще не вдохновилась, пяти минут не прошло, а статус-кво был восстановлен.

Киммих подал от угла поля, Упамекано сделал скидку и попал в руку Эриксену. Арбитр для верности посмотрел повтор и указал на «точку», а Гарри Кейн с 11 метров пробил в угол – 3:1. Моментально мог разгром случиться, но теперь удар Сане с угла штрафной площади пришёлся в штангу. Андре Онана уже был отыгран, спас каркас ворот. «Бавария» и дальше продолжила топтать «МЮ». Так Чупо-Мотинг мог отличиться мощнейшим ударом с линии штрафной площади. Мяч плотно летел в «девять», но тут Онана слегка исправился, сделав классный сейв.

В самой концовке «МЮ» успел ещё и второй мяч забить: Марсьяль в центре штрафной нашёл Каземиро, а бразилец разобрался за два касания и пробил в дальний угол – 3:2. Не очень справедливо выглядел такой счёт, поэтому «Бавария» включилась и успела забить четвёртый. Киммих идеальной передачей вывел Теля на ударную позицию, а тот с угла штрафной площади прошил Онану – 4:2.

И будто параллель прошла с историческим финалом Лиги чемпионов, ведь «Манчестер Юнайтед» снова забил два в концовке. Только в этот раз этого не хватило даже для ничьей. На пятой компенсированной минуте Каземиро воспользовался кроссом Бруну Фернандеша, ударом головой оформил дубль и установил окончательный счёт – 4:3. Победой «Бавария» стартует в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» продолжает неудачную серию – третье поражение подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед
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Комментарии (7)
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CELTIC FROST
21 Сентября 2023 в 00:28
Кстати, два гола в ворота МЮ пришли после идиотических перепасовок и обрезов. Ничему их жизнь не учит.хотя еще после весенних матчей с Севильей пора бы что-то намотать на ус. Но нет. На те же грабли снова и снова.
CELTIC FROST
21 Сентября 2023 в 00:25
Какой же Хаг все-таки везунчик. Команда 80 % играла, как представитель максимум ЛК, а то и подвала бундеслиги, но вместо заслуженного разгрома в 3-4 мяча уступила всего в 1. Не иначе как успех!Верным путем идет товарищ. / А по игре - у МЮ привычный набор индивидуальностей, которые никак не свяжутся в единое целое. Возможно, это и будет, но уже не с этим тренером. А Бавария при Тухеле тоже обычна: почти весь матч - машина, этакий спорткар, который на отдельных отрезках вдруг превращается в ведро с болтами....
Alex1972
21 Сентября 2023 в 00:18
Отличный матч .. Бавария хороша.. МЮ небезнадежен.. Безнадёжен Онана..
redwhite1959
21 Сентября 2023 в 00:11
Всё-таки футбол - замечательная игра! Особенно в исполнении больших команд! И - нелогичная! Огромное преимущество "Баварии" и вполне достойный счёт для гостей. Хотя если бы не невезение хозяев и отличная игра после первого пропущенного гола Онаны, то счёт мог быть и вовсе неприличным для МЮ. "Бавария" вновь предстала хорошо отлаженной машиной на протяжении ПОЧТИ всего матча. Нападение хозяев - Мусиала, Гнабри, Сане и Кейн - раз за разом создавали опасные моменты у ворот англичан за счёт высокой техники и отличного взаимодействия. Лучшая атака - ИМХО - из тех, что я видел в первом туре ЛЧ. Но хотел бы обратить внимание на один момент - за весь матч обе команды совершили всего 16 фолов ( 8 + 8 ). То есть люди играли в футбол, а не занимались тактиками мелкого и крупного фолов. Потому матч получился чрезвычайно зрелищным! Резюме - на титул претендовать будут всё те же - МанСити, Бавария, Реал, Барселона и ПСЖ. И - возможно - Арсенал с Интером.
snk6565
21 Сентября 2023 в 00:08
И кто во всем этом виноват?...гнать пора этого лысого, пока все не зашло слишком далеко...то, что команда в этом составе может вырулить - понятно...но не с этим шарлатаном, который ничего не знает и ничего не умеет...все его ходы, как под копирку, можно расписывать до начала матча и не ошибиться...на кой было менять Давидку на эту Банану??...за деньги потраченные на Маунта, можно было купить Мэдиссона (который феерит) и еще кого то...куда ни плюнь, провал за провалом...кроме создания инфоповодов лысым и изображения злости на лице...
Б@же, дай нам это пережить
Sergey999
21 Сентября 2023 в 00:12
Во всем виноват Роналду))
snk6565
21 Сентября 2023 в 00:13
100%)))))
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