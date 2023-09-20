Онана снова начудил, а «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» по традиции устроили жаркую концовку

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура ЛЧ состоялся 20 сентября на стадионе «Альянц Арена».

Самый ожидаемый матч первого тура группового этапа, он же ремейк исторического финала Лиги чемпионов-98/99. Правда, «Манчестер Юнайтед» к выезду в Мюнхен подошёл в такой форме, что особых иллюзий болельщики не питали. На поле одни провалы (3 поражения в 4 последних матчах), за полем одни скандалы – Антони и Санчо отстранены, Варан, Шоу, Амрабат, Магуайр, Диалло и Маунт травмированы.

А ещё до матча Андре Онана сказала: «Если мы пропускаем, значит нужно винить меня». Он говорил это о делах прошедших, но как в воду глядел. «Бавария» играла активнее, давила, однако моментов совсем не создавала. Уже прошла половина первого тайма, а у ворот «МЮ» тишина. И надо же такому случиться, что первый корявый удар в створ ворот стал голевым. Именно благодаря действиям Андре Онаны.

Лерой Сане подошёл к штрафной площади, отыграл короткую «стеночку» с Кейном и пробил. Мяч с ноги срезался, полетел слабо и точно по центру, но Онана умудрился в падении затолкать его в угол – 1:0. Тут уже «Бавария» кровь почувствовала и спустя две минуты добила оппонента. Соло на левом краю выдал Мусиала. Джамал обыграл двух защитников, собрал ещё двух и от угла вратарской площади покатил чуть назад. Находившемуся без опеки Сержу Гнабри оставалось лишь точно пробить в угол – 2:0.

Очень грустная ситуация вырисовывалась для «Манчестер Юнайтед», однако англичане сдаваться не собирались. Прошло всего пять минут с начала второго тайма, как Маркус Рэшфорд умной передачей нашёл Хёйлунна в центре штрафной площади, а тот с помощью рикошета от Кима отправил мяч точно в сетку – 2:1. Правда, «Бавария» этим перформансом вообще не вдохновилась, пяти минут не прошло, а статус-кво был восстановлен.

Киммих подал от угла поля, Упамекано сделал скидку и попал в руку Эриксену. Арбитр для верности посмотрел повтор и указал на «точку», а Гарри Кейн с 11 метров пробил в угол – 3:1. Моментально мог разгром случиться, но теперь удар Сане с угла штрафной площади пришёлся в штангу. Андре Онана уже был отыгран, спас каркас ворот. «Бавария» и дальше продолжила топтать «МЮ». Так Чупо-Мотинг мог отличиться мощнейшим ударом с линии штрафной площади. Мяч плотно летел в «девять», но тут Онана слегка исправился, сделав классный сейв.

В самой концовке «МЮ» успел ещё и второй мяч забить: Марсьяль в центре штрафной нашёл Каземиро, а бразилец разобрался за два касания и пробил в дальний угол – 3:2. Не очень справедливо выглядел такой счёт, поэтому «Бавария» включилась и успела забить четвёртый. Киммих идеальной передачей вывел Теля на ударную позицию, а тот с угла штрафной площади прошил Онану – 4:2.

И будто параллель прошла с историческим финалом Лиги чемпионов, ведь «Манчестер Юнайтед» снова забил два в концовке. Только в этот раз этого не хватило даже для ничьей. На пятой компенсированной минуте Каземиро воспользовался кроссом Бруну Фернандеша, ударом головой оформил дубль и установил окончательный счёт – 4:3. Победой «Бавария» стартует в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» продолжает неудачную серию – третье поражение подряд.