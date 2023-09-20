Кейн назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал главных фаворитов нового розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, англичанин перебрался в мюнхенскую команду минувшим летом из «Тоттенхэма» за сумму свыше 100 миллионов евро.

«Является «Бавария» главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов? Я не уверен. Конечно, в первую очередь стоит упомянуть действующих победителей турнира «Манчестер Сити». Также не стоит забывать о мадридском «Реале», который обладает невероятной историей выступлений в этом турнире», – цитирует Кейна издание Marca.

Кейн ранее был интересен «Реалу» и «Манчестер Сити», но покинуть «Тоттенхэм» англичанину удалось лишь минувшим летом, а гонку за игроком выиграла «Бавария».