«Манчестер Юнайтед» впервые за 22 года пропустил два или более гола в пяти матчах кряду

«Манчестер Юнайтед» довольно быстро пропустил два мяча от «Баварии».

Мюнхенцы отличились на 28-й и 32-й минутах, поведя со счётом 2:0 в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Как отмечает Opta, «Манчестер Юнайтед» впервые с 2001 года пропустил два или более гола в пяти встречах подряд. Ранее «красные дьяволы» уступили «Брайтону» и «Арсеналу» со счётом 1:3, а до того одолели «Ноттингем Форест» (3:2) и потерпели поражение от «Тоттенхэма» (0:2).

Следить за ходом второго тайма матча «Баварии» против «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.