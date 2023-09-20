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«Манчестер Юнайтед» впервые за 22 года пропустил два или более гола в пяти матчах кряду

20 Сентября 2023 • 23:11 Комментировать
Бавария
3:1
Манчестер Юнайтед
1 1.50 X 5.20 2 6.30
2-й тайм

«Манчестер Юнайтед» довольно быстро пропустил два мяча от «Баварии».

Мюнхенцы отличились на 28-й и 32-й минутах, поведя со счётом 2:0 в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Как отмечает Opta, «Манчестер Юнайтед» впервые с 2001 года пропустил два или более гола в пяти встречах подряд. Ранее «красные дьяволы» уступили «Брайтону» и «Арсеналу» со счётом 1:3, а до того одолели «Ноттингем Форест» (3:2) и потерпели поражение от «Тоттенхэма» (0:2).

Следить за ходом второго тайма матча «Баварии» против «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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