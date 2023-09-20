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Кейн: «Для меня Бускетс является одним из величайших полузащитников в истории»

20 Сентября 2023 • 13:59 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Юнайтед
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Через 5 ч. 31 мин.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал футболиста, которым он восхищался в юности.

Англичанин выделил бывшего полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетса, отметив его умение управлять своим телом.

«Я любил игру Серхио Бускетса, и когда я был моложе, и продолжаю любить её сейчас. Он невероятный игрок: то, как он играет, как он управляет своим телом, я беру с него пример. Для меня он является одним из величайших полузащитников в истории», — цитирует Кейна Marca.

Напомним, что минувшим летом Бускетс перешёл из «Барселоны» в «Интер Майами». В составе американского клуба 35-летний испанец успел провести 13 матчей и отметиться в них одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серхио Бускетс Гарри Кейн Интер Майами
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