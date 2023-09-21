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​Рио Фердинанд: «Онана молодец, что признаёт свои ошибки»

21 Сентября 2023 • 01:25 Комментировать
Бавария
4:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил камерунского голкипера Андре Онана - не за его игру, конечно же, а за то, что Онана нашел в себе мужество признать свои ошибки. Фердинанду это очень импонирует.

- Я уважаю это. Я тоже проигрывал матчи, совершал ошибки, иногда даже отказывался потом говорить с журналистами. Это непросто. Онана показал, что у него открытый характер, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

Напомним, что Онана перебрался в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, ранее он выступал в составе миланского «Интера», но провел там лишь один сезон.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Андре Онана
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