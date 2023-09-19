Тухель: «Манчестер Юнайтед» всегда опасен, «Бавария» должна быть сосредоточенной на протяжении всей игры

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура Лиги чемпионов.

«Их результаты пока что мало о них говорят. Никогда нельзя быть уверенным в игре с «Юнайтед». Когда ты думаешь, что контролируешь матч, они могут глубоко обороняться, а затем великолепно сыграть в переходных фазах», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Тренер считает, что «Бавария» не должна выключаться на протяжении всего матча, ведь у соперника есть много индивидуально хороших футболистов.

Встреча «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 20 сентября в Мюнхене. Старт игры запланирован на 22:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.