Кейн: «Бавария» пригласила меня, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о предстоящем старте нового розыгрыша Лиги чемпионов.

«Есть причина, по которой «Бавария» пригласила меня. «Бавария» хочет снова выиграть Лигу чемпионов, и я хочу сделать все, чтобы добиться этого. Но для начала нам нужно выйти в плей-офф. Надеемся на хороший старт в группе», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Напомним, Кейн перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма» прошлым летом. В составе мюнхенцев форвард провел уже четыре матча в чемпионате Германии, забил четыре гола и сделал один ассист.

Последний раз «Бавария» становилась победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.