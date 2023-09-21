Сане признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Баварии» Лерой Сане получил награду лучшему игроку матча.

Мюнхенцы, принимавшие в родных стенах «Манчестер Юнайтед» в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов, добились победы со счётом 4:3. Именно гол Сане стал первым в результативной встрече. Позднее свои имена на табло зажгли Серж Гнабри, Гарри Кейн и Матис Тель, а в составе «красных дьяволов» точные удары нанесли Расмус Хёйлунн и Каземиро (дважды). Тем не менее, по мнению УЕФА, именно Сане был больше всех достоин приза главной звезде вечера.

«Бавария» возглавила группу после стартового матча. Второе место делят между собой «Галатасарай» и «Копенгаген», сыгравшие вничью (2:2), а «Манчестер Юнайтед» пока замыкает таблицу.