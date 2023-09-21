Кейн: «Манчестер Юнайтед» переживает трудности, но в концовке мы увидели класс команды»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался об игре «Манчестер Юнайтед» после победы в матче Лиги чемпионов.

Экс-игрок «Тоттенхэма» помог мюнхенцам обыграть «красных дьяволов» в родных стенах (4:3), записав себе в актив забитый гол и результативную передачу. В концовке встречи гостям удалось потрепать нервы немецкому гранду двумя забитыми мячами в исполнении Каземиро.

«Манчестер Юнайтед» переживает трудный период из-за проблем с травмами. Но в этой команде много отличных игроков, в чём мы могли убедиться в последние пять минут сегодняшнего матча. Впрочем, я не слишком беспокоюсь о «Юнайтед» – я сосредоточен на самом себе», – сказал в интервью TNT Sports английский нападающий «Баварии».