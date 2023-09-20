Тен Хаг: «Работая в «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов к неприятностям»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на очередной вопрос журналистов о проблемах клуба.

«Красные дьяволы» не лучшим образом стартовали в Премьер-лиге, набрав всего шесть очков после пяти туров. Кроме того, из состава команды выбыли вингеры Антони и Джедон Санчо, угодившие в скандальные истории.

«Работая в «Манчестер Юнайтед», ты всегда должен быть готов к неприятностям. Мы, как команда, должны справляться с этим, должны черпать из происходящего дополнительную энергию, становиться сильнее. Добиться успеха можно лишь тогда, когда коллектив достигает единства», – заявил в интервью TNT Sports тен Хаг перед началом матча Лиги чемпионов против «Баварии».