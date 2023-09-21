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Кейн – о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Бавария» контролировала ход игры»

21 Сентября 2023 • 00:37 Комментировать
Бавария
4:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал успех своей команды в матче с «Манчестер Юнайтед».

Мюнхенцы одолели «красных дьяволов» в родных стенах (4:3), а английский форвард записал на свой счёт забитый мяч и результативную передачу.

«Мы контролировали ход игры и диктовали темп на протяжении большей части матча. В последние пять минут мы немного потеряли концентрацию, но, к счастью, удержали победный счёт.

Было приятно забить. Забивать всегда приятно. Это был отличный вечер, но нам есть куда расти. Сейчас нужно наслаждаться победой», – приводит BBC слова 30-летнего экс-игрока «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
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