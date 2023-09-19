​Гнабри высказался о матче с «Манчестер Юнайтед»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» будет играть против «Манчестер Юнайтед». Комментарий по поводу игры дал нападающий мюнхенской команды Серж Гнабри.

«Всегда важно хорошо стартовать. Мы хотим сразу подать пример и набрать три очка. Тот факт, что мы стартуем дома, на «Альянц Арене», против, теоретически, сильнейшего соперника в группе, является для нас преимуществом. В последние годы мы убедительно выступали на групповой стадии – хотим продолжать в том же духе», - цитирует Гнабри сайт «Баварии».

Вместе с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» в группе А выступят «Галатасарай» и «Копенгаген».